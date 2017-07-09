На части территории Сирии начал действовать режим прекращения огня

На юго-западе Сирии в воскресенье, 9 июля, начал действовать режим прекращения огня, о чем договорились на полях саммита Большой двадцатки (G20) президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и России Владимир Путин.

О прекращении стрельбы в полдень по местному времени сообщают сирийские активисты, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Отсутствие столкновений и авиарейдов в регионе подтверждают также наблюдатели и представители сирийской оппозиции, сообщает Reuters. Правительственная армия Сирии еще не делала официальных заявлений относительно перемирия.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, "преобладает тишина". Сообщается также, что стрельба прекратилась и в районах у границы с Иорданией за несколько часов до наступления режима прекращения огня.

Перемирие в части Сирии стало одной из первых инициатив администрации Трампа по сотрудничеству с РФ в вопросах раздираемой конфликтом страны. Впрочем, ни один режим прекращения огня за шесть лет противостояния в ближневосточной стране не длился долго, отмечает издание.