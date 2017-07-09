У Трампа рассказали о результатах встречи с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал об итогах встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По его словам, лидеры стран не решили в ходе переговоров на саммите G20 никаких конкретных проблем, передает "Росбалт".

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"Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако она положила начало диалогу по ряду сложных вопросов, над которыми мы начинаем совместно работать", - пояснил советник Трампа.

В частности, речь идет о достижении договоренностей по конфликту в Сирии.

Как сообщал УНИАН, встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля в рамках саммита G20. Переговоры президентов продлились почти 2,5 часа. Они обсуждали создание зон деэскалации в Сирии, ситуацию в Украине, санкции и кибербезопасность.