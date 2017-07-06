Госсекретарь США перед встречей Трампа и Путина напомнил о роли России в Сирии

Прежде, чем поехать на саммит G20 в Гамбурге, госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал текущую ситуацию в Сирии, о которой президент Дональд Трамп будет говорить на своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Во-первых, стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на местах. Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над ИГИЛ («Исламское государство») может быть незавершенным. Во-вторых, стороны должны работать через политический процесс, чтобы достичь урегулирования, которое показывает путь вперед сирийскому народу. Наконец, Россия несет особую ответственность за помощь в этих усилиях», – заявил Тиллерсон.

По его словам, поскольку военные усилия направлены на поражение ИГИЛ в Сирии продолжаются, Соединенные Штаты и их партнеры по Коалиции должны обеспечить возвращение домой и восстановление жизни мирных граждан из недавно освобожденных районов.

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«Мы призываем все стороны, в том числе сирийское правительство и его союзников, сирийские оппозиционные силы и коалиционные силы, которые осуществляют борьбу против ИГИЛ, избегать конфликтов между собой и придерживаться согласованных географических границ военного конфликта», – отметил Тиллерсон.

«У Соединенных Штатов и России, безусловно, есть нерешенные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть потенциал для соответствующей координации действий в Сирии для того, чтобы обеспечить стабильность и служить нашим интересам обоюдной безопасности», – добавил госсекретарь США.

По мнению Вашингтона, Россия «как гарант режима Асада», несет ответственность за обеспечение того, чтобы потребности сирийского народа были удовлетворены, и чтобы ни одна фракция в Сирии нелегитимно не занимала освобожденных от ИГИЛ или других террористических групп районов.

«Россия также обязана не допускать любого дальнейшего использования Какого-либо химического оружия режимом Асада», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.