Российские хакеры в 2016 году вмешались в избирательные системы 39 американских штатов - СМИ

Российские хакеры вмешались в избирательные системы 39 американских штатов во время президентской гонки в 2016 году.

Как сообщает Bloomberg, кибер-вмешательства России в американскую избирательную систему перед избранием Дональда Трампа президентом имели более масштабный характер, чем ранее об этом сообщалось публично.

В частности, по данным агентства, стало известно о вмешательстве в базы данных избирателей и операционных систем в почти вдвое большем количестве штатов, чем ранее.

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Как отмечается в сообщении Bloomberg, в штате Иллинойс следователи нашли доказательства, что хакеры пытались удалить или изменить базу данных избирателей. Хакеры в день голосования получили доступ к программному обеспечению, разработанному для использования работниками избирательных участков, а также по крайней мере в одном штате получили доступ к базе данных финансирования избирательной кампании.

При этом сказано, что детали о кибератаках, совершенных летом и осенью 2016 года, были предоставлены тремя лицами, непосредственно ознакомленными с ходом расследования этого дела.

Один источник сообщает, что всего хакерские вмешательства были зафиксированы в 39 штатах.

У чиновников администрации Барака Обамы масштабы и сложность этих атак вызвали такую обеспокоенность, что они предприняли беспрецедентный шаг, прямо пожаловавшись Москве с помощью канала связи так называемого "красного телефона", организованного еще во времена холодной войны.

Также сказано, что, по данным двух источников, в октябре 2016 года Белый дом выходил на связь с Кремлем, чтобы предложить подробные документы, в которых, по утверждению американской стороны, речь шла о российском вмешательстве в выборы, а также американская сторона предупреждала, что кибератаки могут привести к обострению конфликта.

Ранее УНИАН сообщал, что в секретном отчете Агентства национальной безопасности США о вмешательстве России в президентские выборы в США указывается, что российская военная разведка за несколько дней до голосования в ноябре 2016 года осуществила кибератаку, по крайней мере, на одного поставщика программного обеспечения для голосования и разослала более 100 фишинговых писем американским избирательным комиссиям.