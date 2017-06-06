В США арестовали подрядчика АНБ за утечку секретной информации

В США по обвинению в хищении секретных документов арестована сотрудница компании, выполнявшей работу для Агентства национальной безопасности страны (АНБ) Риалити Ли Виннер, пишет Би-Би-Си.

25-летния Виннер предположительно вынесла секретные материалы из государственного учреждения в американском штате Джорджия и передала их журналистам.

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Обвинения были предъявлены вскоре после того, как портал Intercept опубликовал секретный доклад Агентства национальной безопасности о вмешательстве России в президентские выборы в США

Виннер была арестована 3 июня, сообщили в минюсте. Среди обвинений против нее - сбор, передача и потеря данных об обороне, сообщают СМИ.

Сотрудница международной корпорации Pluribus, выполнявшей работу по контракту для Пентагона, Виннер работала в подразделении АНБ в Джорджии с февраля, передает NBC.

В опубликованных в Intercept документах содержались обвинения в адрес российских служб военной разведки в совершении кибератак в отношении по меньшей мере одного поставщика программного обеспечения для системы голосования перед президентскими выборами в США.

Сотрудников российских спецслужб также заподозрили в отправке фишинговых писем более чем сотне сотрудников избирательных комиссий.

Файл АНБ, о котором идет речь, должен был оставаться секретным как минимум до мая 2042 года.