Медведев заявил, что отношения России и США "упали ниже плинтуса" из-за событий в Украине

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что отношения РФ и США «упали ниже плинтуса» из-за событий в Украине.

Об этом он заявил в интервью Второму каналу Израиля, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Медведева, отношения между РФ и США ухудшились и через действия администрации президента США Барака Обамы.

«К сожалению, из-за того, что произошло в Украине, благодаря стараниям администрации президента (Барака) Обамы, эти отношения (РФ и США) упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими», - констатировал он.

По оценке Медведева, «эти отношения сейчас находятся на очень низком уровне, на крайне низкой точке».

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«Откровенно сказать, когда мы начинали контакты с действующей администрацией, с избранным президентом Обамой, я не мог себе представить, что они дойдут до такой беспрецедентно низкой точки», - признался глава правительства РФ.

Российский премьер также заявил, что для Кремля неважно, кто станет следующим президентом США. При этом Медведев добавил, что знаком с Хиллари Клинтон и не знаком с Дональдом Трапом.

Он назвал Клинтон «подготовленным специалистом», а Трампа - «ярким человеком».

Напомним, Россия пригрозила ответить на отправку батальонов НАТО Польши и Прибалтики.

Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что "принятые НАТО меры не останутся без ответа". Дипломат также подчеркнул, что альянс усиливает свое присутствие в районе Черного моря.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация Североатлантического договора не ищет конфронтации с Россией и не хочет повторения холодной войны.