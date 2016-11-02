НАТО и Россия одновременно проводят военные учения на Балканах

07:23, 02 ноября 2016
Мир
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НАТО начало учения в Черногории по реагированию на чрезвычайные ситуации.

REUTERS

А соседняя Сербия в это время готовится провести совместные учения с российскими военными, передает ВВС.

Военные учения НАТО стартовали в понедельник, 31 октября, они продлятся четыре дня. Они направлены на подготовку к борьбе с наводнениями и химическими атаками.

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В учениях принимают участие 680 участников из 32 стран НАТО и стран-партнеров, среди которых Израиль, Азербайджан и Косово.

В Сербии с 2 по 15 ноября пройдут учения "Славянское братство-2016". Как сообщало Минобороны РФ, на них отправятся три самолёта Ил-76МД с десантниками и более 50 военнослужащих Военно-транспортной авиации ВКС России.  В маневрах также будут участвовать БМД-2, беспилотник «Тахион» и четыре мотовездехода для разведки боем.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ продолжает подготовку к возможным широкомасштабным наступательным действиям против Украины и отработала условное нанесение массированных авиационных ударов с территории Беларуси по украинским стратегическим объектам.

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