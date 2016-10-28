НАТО не хочет повторения холодной войны с РФ – генсек

Об этом в интервью Би-Би-Си заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, решение разместить четыре тысячи дополнительных военных НАТО в Восточной Европе является сигналом сдерживания.

Столтенберг отметил, что это решение должно помочь предотвратить конфликт, а не спровоцировать его.

Читайте такжеВ ООН инициируют переговоры о полном запрещении ядерного оружия

Он также заверил, что НАТО не считает, что Россия представляет неминуемую угрозу. Альянс просто отвечает на размещение российских войск на территории Украины, а также на «ядерную риторику», которая, по его словам, российская сторона использует для запугивания европейских стран.

Ранее Столтенберг сообщил, что 16 стран-членов НАТО готовы разместить войска в Восточной Европе. Четыре батальона НАТО под командованием Канады, США, Великобритании и Германии появятся соответственно в Латвии, Польше, Эстонии и Литве. Батальоны будут размещены в начале 2017 года.