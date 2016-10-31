Россия пригрозила "ответом" на размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике

Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко, передают "Известия".

Североатлантический альянс разместит в Восточной Европе четыре батальона: в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Пока не определена точная численность контингента НАТО.

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Грушко заявил, что "принятые НАТО меры не останутся без ответа". Дипломат также подчеркнул, что альянс усиливает свое присутствие в районе Черного моря.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация Североатлантического договора не ищет конфронтации с Россией и не хочет повторения холодной войны.