В Германии разыскивают 13 подозреваемых в поддержке ИГИЛ чеченцев
Полиция Германии во вторник провела сразу несколько рейдов в пяти землях Германии в рамках расследования причастности просителей убежища из Чечни к исламскому экстремизму.
Офицеры обыскали 13 домов в рамках расследования, которе началось в прошлом году после ареста 28-летнего россиянина чеченского происхождения, подозреваемого в намерении присоединиться к боевикам ИГИЛ в Сирии. Об этом пишет "Немецкая волна".
Теперь следователи разыскивают еще десятерых мужчин и трех женщин, подозреваемых в финансировании экстремистской деятельности и желании присоединиться к ИГ.
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Все они оказались гражданами РФ чеченского происхождения в возрасте от 20 до 30 лет, которые попросили убежища в Германии и пока не получили ответа. Об этом рассказал шеф полиции Тюрингии.
Явного риска террористической атаки не было, подробности в полиции пообещали обнародовать позже.
В первом полугодии убежища в Германии попросили 5277 граждан РФ, власти отмечают, что большинство из них – чеченцы.