В Германии разыскивают 13 подозреваемых в поддержке ИГИЛ чеченцев

Офицеры обыскали 13 домов в рамках расследования, которе началось в прошлом году после ареста 28-летнего россиянина чеченского происхождения, подозреваемого в намерении присоединиться к боевикам ИГИЛ в Сирии. Об этом пишет "Немецкая волна".

Теперь следователи разыскивают еще десятерых мужчин и трех женщин, подозреваемых в финансировании экстремистской деятельности и желании присоединиться к ИГ.

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Все они оказались гражданами РФ чеченского происхождения в возрасте от 20 до 30 лет, которые попросили убежища в Германии и пока не получили ответа. Об этом рассказал шеф полиции Тюрингии.

Явного риска террористической атаки не было, подробности в полиции пообещали обнародовать позже.

В первом полугодии убежища в Германии попросили 5277 граждан РФ, власти отмечают, что большинство из них – чеченцы.