В Германии задержали сирийца, готовившего взрыв в аэропорту Берлина

Обэтом сообщает BBC.

По словам главы Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханса-Георга Маасена, с начала сентября у разведслужб была информация о намерении "Исламского государства" атаковать объекты транспортной инфраструктуры Германии.

6 октября спецслужбам удалось идентифицировать подозреваемого, обнаруженного в Саксонии, и установить за ним круглостуточное наблюдение.

Им оказался 22-летний Джабер аль-Бакр, который прибыл в Германию в феврале прошлого года во время массового наплыва в страну беженцев с Ближнего Востока и получил временное убежище 4 месяца спустя. По словам официальных лиц, он ничем не выделялся среди прочих мигрантов и не вызывал никаких подозрений.

Решение о задержании сирийца было принято после того, как на следующий день после начала слежки тот приобрел в магазине уцененных товаров жаростойкий клей. Это, по мнению полиции, было последним компонентом, необходимым для сборки бомбы.

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В результате обыска в квартире подозреваемого было обнаружено мощное взрывное устройство, полностью готовое к использованию.

"По полученной нами информации секретных служб, первоначально его целью были поезда в Германии, однако в конечном итоге он выбрал берлинский аэропорт", - сказал шеф контрразведки.

Джабер аль-Бакр сумел скрыться от полицейских, которые не решились стрелять по нему на людной улице, и был задержан лишь в понедельник в Лейпциге на квартире сирийских беженцев. Он обратился к ним с просьбой укрыть его, однако те, узнав, что их соотечественник находится в розыске, связали его и сдали полиции.

Как заявил глава прокуратуры Германии Питер Франк, расследование дела передано его ведомству по причине чрезвычайной тяжести обвинений.