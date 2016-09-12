Из-за ненадежного клея в Австрии перенесли выборы президента

Как сообщает Русская служба Би-би-си, причиной переноса стал некачественный клей, которым запечатывали конверты для голосования по почте. В результате конверты с бюллетенями могли открыться.

"Мы не можем оценить, сколько конвертов и какие именно могли открыться", - сказал Соботка.

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О возможном переносе выборов Соботка говорил и на прошлой неделе, однако тогда окончательного решения принято не было. Сейчас обсуждаются разные даты следующих выборов. По словам Соботки, речь идет о 27 ноября или 4 декабря.

О проведении повторного голосования было объявлено, когда Конституционный суд Австрии аннулировал результаты второго тура выборов из-за многочисленных нарушений в ходе голосования.

Во втором туре принимали участие кандидат от крайне правой Австрийской партии свободы Норберт Хофер и бывший лидер партии "Зеленые" Александр Ван дер Беллен, который одержал победу с минимальным отрывом в 30 тысяч голосов.