Кандидат в президенты Австрии Хофер заявил, что не хочет выхода страны из ЕС

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

После того, как Британия проголосовала за выход из ЕС, Хофер заявлял, что Австрия тоже может провести аналогичный референдум. Однако впоследствии он смягчил свою позицию.

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"Я не хочу, чтобы Австрия покидала ЕС, потому что это будет ошибкой. Выход из ЕС может быть крайней мерой, если Турция вступит в Евросоюз или появятся новые централистские договоры", - заявил Хофер в интервью изданию Die Presse.

Ранее УНИАН сообщал, что федеральный президент Австрии Хайнц Фишер покидает свой пост после двенадцатилетнего периода нахождения во главе государства.

Напомним, 1 июля Конституционный суд Австрии признал недействительным состоявшийся 22 мая второй тур президентских выборов, в котором кандидат Александр Ван дер Беллен, близкий к партии "зеленых", с минимальным отрывом опередил Норберта Хофера из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС). Повторные выборы пройдут 2 октября.