В Париже журналистке прокремлевского телеканала дали пощечину после слов о "царящей ненависти" (видео)

Об этом пишет Espreso.tv.

При этом инцидент произошел в прямом эфире после слов сотрудницы RT о "ненависти", царящей на улицах французской столицы.

Впрочем, к счастью для девушки, на тот момент на ней была военная каска.

Кроме того, еще один из протестующих похлопал в ладоши перед объективом камеры пропагандистов.

Во Франции проходят манифестации против реформы трудового законодательства.

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По данным полиции, в демонстрациях приняли участие 11-12 тысяч человек, в то время как профсоюзы считают, что на улицы вышло около 55 тысяч человек. В ходе демонстраций произошли стычки между членами профсоюзов и полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.