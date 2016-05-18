В Париже журналистке прокремлевского телеканала дали пощечину после слов о "царящей ненависти" (видео)
В сети появилось видео, как корреспондентке кремлевского пропагандистского канала Russia Today во время репортажа о протестах в Париже неизвестный в маске дал пощечину.
Об этом пишет Espreso.tv.
При этом инцидент произошел в прямом эфире после слов сотрудницы RT о "ненависти", царящей на улицах французской столицы.
Впрочем, к счастью для девушки, на тот момент на ней была военная каска.
Кроме того, еще один из протестующих похлопал в ладоши перед объективом камеры пропагандистов.
Во Франции проходят манифестации против реформы трудового законодательства.
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По данным полиции, в демонстрациях приняли участие 11-12 тысяч человек, в то время как профсоюзы считают, что на улицы вышло около 55 тысяч человек. В ходе демонстраций произошли стычки между членами профсоюзов и полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.