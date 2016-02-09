Керри: действия Кремля значительно затрудняют переговоры по Сирии

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Би-би-си. Он также призвал Москву объединить усилия, чтобы достичь немедленного перемирия.

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"Из-за российских действий в Алеппо и в регионе становится гораздо сложнее сесть за стол переговоров и начать серьезный разговор", - подчеркнул Джон Керри.

На прошлой неделе спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил перерыв в переговорах по Сирии до 25 февраля,предложив участникам "еще поработать".

Российский МИД возложил ответственность за приостановку переговоров по Сирии на сирийскую оппозицию, обвинив делегацию из Эр-Рияда в попытке сорвать переговорный процесс. США и Турция, в свою очередь, придерживаются мнения, что переговоры были перенесены именно из-за действий российских властей в Сирии, в результате которых гибнут мирные жители.

Госсекретарь США ранее заявлял, что Россия сделала некоторые конструктивные предложения относительно прекращения огня в Сирии. Однако это не имеет смысла, если данные инициативы являются всего лишь прикрытием для того, чтобы продолжить бомбардировки.

С ним согласился и генсек ООН Пан Ги Мун, который возложил на Россию ответственность за пробуксовку межсирийских переговоров в Женеве.

В понедельник в ходе своего визита Турцию канцлер Германии Ангела Меркельзаявила, что она в ужасе от страданий людей, вызванных российскими бомбардировками в Сирии. "В последние дни мы были не просто шокированы, мы были в ужасе от того, какие страдания десяткам тысяч людей принесли бомбардировки, в первую очередь со стороны России", - заявила канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.