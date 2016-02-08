Меркель "в ужасе" от российских бомбардировок Сирии

Об этом она сказала после встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, передает Associated Press.

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"В последние несколько дней мы не просто поражены, мы в ужасе от страданий десятков тысяч людей, которые принесли бомбардировки Сирии, в особенности российские бомбардировки", - заявила Меркель.

Давутоглу добавил, что Алеппо "сейчас, по сути, в блокаде, и мы на пороге новой человеческой трагедии".

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Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы "борются за выживание" в сирийском городе Алеппо и его окрестностях после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненноважные для повстанцев маршруты поставки.

Российские авиаудары на поддержку наступления войск Асада на позиции повстанцев в Алеппо совпали с провалом мирных переговоров в Женеве, и это помогло усилить подозрения оппозиции, что Россия и ее союзники больше заинтересованы в обеспечении военной победы над повстанцами, чем в урегулировании ситуации.