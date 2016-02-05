Премьер Турции обвиняет режим Асада и его сторонников в военных преступлениях в Сирии
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвиняет режим сирийского президента Башара аль-Асада и его сторонников в совершении военных преступлений в Сирии.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В частности, 4 февраля, во время выступления на донорской конференции по помощи Сирии, которая проходила в Лондоне, Давутоглу отметил, что ключевой причиной гуманитарного кризиса в этой стране есть военные преступления, совершенные сирийским режимом и группировкой «Исламское государство».
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«Те, кто поддерживает режим аль-Асада оказывает такие же военные преступления. Я на этом подчеркиваю сегодня, поскольку Алеппо находится под сильными атаками российской авиации», – подчеркнул Ахмет Давутоглу.
Как сообщал УНИАН, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Москва подозревает Турцию в подготовке военного вторжения в Сирию.