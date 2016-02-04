Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии прерваны

По словам де Мистуры, участникам переговоров "необходимо еще поработать", передает Русская служба Би-Би-Си.

"Честно говоря, после недели подготовительных переговоров я пришёл к выводу, что необходимо проделать больше работы - и не только нам, но и всем заинтересованным сторонам", - сказал де Мистура журналистам.

"С первого дня я говорил, что не буду участвовать в переговорах ради переговоров", - добавил он.

Продолжение переговоров назначено на 25 февраля.

Начало переговоров несколько раз откладывалось. В понедельник Мистура заявил, что они находятся под угрозой срыва из-за активизации военных действий в Сирии.

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Напомним, переговоры в Женеве по сирийскому вопросу начались 29 января под эгидой ООН. Состав участников определялся в ходе многосторонних консультаций с участием России, США и других стран.

Представители оппозиции изначально выразили согласие принять участие в конференции по Сирии, которая должна была начаться 29 января. При этом было выдвинуто несколько условий: снятия блокады с нескольких городов, прекращение бомбардировок гражданских лиц и освобождение из тюрьмы незаконно осужденных оппозиционеров. По словам противников Асада, ни одно из условий не была выполнена, а потому о полноценных переговорах не может идти речи.