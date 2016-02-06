Керри обвинил Россию в массовых бомбардировках женщин и детей в Сирии

Об этом сообщает CNN.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Керри заявил, что бомбардировки России неточные, и что она использует "неуправляемые бомбы".

"Это должно прекратиться", - заявил Керри.

Также Керри продолжает настаивать на необходимости прекращении огня в Сирии.

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"Россияне внесли некоторые конструктивные предложения касательно реализации прекращения огня, но если это всего лишь разговоры ради разговоров, чтобы продолжать бомбардировки, никто не будет это принимать", - сказал Керри.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поток беженцев из Сирии невозможно остановить, пока Россия не прекратит бомбардировки мирного населения.