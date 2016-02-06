Генсек ООН обвинил Россию в срыве переговоров по Сирии

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что срыв межсирийских переговоров в Женеве был связан прежде всего с нежеланием России прекратить поддержку наземной операции сил Башара Асада под Алеппо, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

"Как только собралась встреча (в Женеве), под Алеппо начались бомбардировки и наземная операция, - сказал Пан Ги Мун в интервью FT в Лондоне. - Это поставило миссию (спецпосланника генсека ООН в Сирии) Стаффана де Мистуры в крайне сложное положение". По мнению генсека ООН, чрезвычайно хрупкий дипломатический процесс по Сирии требует немедленного прекращения огня.

"Тщательно выбирая выражения", пишет FT, Пан Ги Мун сказал, что Россия и Сирия проявили "недостаточную приверженность" выполнению декабрьской резолюции 2254 Совбеза ООН. В этой резолюции говорится о новой конституции Сирии, выборах в течение 18 месяцев после начала разработки конституции и создании легитимного, многостороннего, светского правительства, которое займется подготовкой конституции. В тексте не упоминается нынешний президент Сирии Башар Асад. В нее также включены положения о прекращении бомбардировок гражданских объектов и повсеместном прекращении огня. Россия поддержала эту резолюцию. "Это одна из очень немногих резолюций (по Сирии), единогласно одобренных Совбезом за последние годы, причем достаточно важная и полная", - указал генсек ООН.

По мнению Пан Ги Муна, усилившаяся поддержка Россией режима Асада "чрезвычайно негативно" сказалась на процессе урегулирования, поставив под угрозу прекращение огня. "Продолжающиеся атаки с воздуха, включая легитимные действия против террористов, в то же время привели к жертвам среди гражданских лиц, разрушению гражданских объектов. Особенно сейчас, после начала переговоров, нужна особая осторожность. Но вместо обсуждения важных проблем переговоры погрязли в мелких процедурных вопросах вроде того, кого приглашать или нет, которые поднимали сирийские власти", - сказал генсек ООН.

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На этой неделе Стаффан де Мистура объявил паузу в межсирийских переговорах до 25 февраля после того, как российские ВКС поддержали наступление правительственных войск в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит причин приостановки воздушной операции, поскольку она направлена против террористов. Делегация сирийской оппозиции покинула Женеву, заявив, что не вернется, пока не увидит подвижек в решении гуманитарных вопросов в стране.