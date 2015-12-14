"Нашему терпению есть предел": МИД Турции назвал чрезмерной реакцию РФ на инцидент в Эгейском море

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя инцидент с российским сторожевиком "Сметливый", передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

"Там было всего лишь наше рыболовное судно, мне кажется, реакция российского корабля была чрезмерной", - заявил глава турецкого МИД.

"Россия и Турция, безусловно, должны восстановить доверительные взаимоотношения, которые у нас всегда были, но нашему терпению есть предел", - резюмировал министр.

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По его словам, Россия уже поставила себя в глупое положение, заявив, что Анкара сбила российский самолет, пытаясь защитить поставляемую "Исламским государством" (ИГ) нефть.

В завершение речи Чавушоглу подверг критике воздушную операцию Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии, сказав, что в цели Москвы борьба с террором не входит, и лишь 8% ударов наносятся по позициям ИГ. Он также заявил, что победить боевиков можно только отправив в зону конфликта воинский контингент.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря экипаж сторожевого корабля ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по приближавшемуся к нему в Эгейском море турецкому рыбопромышленному судну, после чего последнее, так и не выходя на связь, изменило курс.

После инцидента в Минобороны России был вызван военный атташе при посольстве Турции.

Напомним, отношения между РФ и Турцией обострились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.