Российский военный корабль открыл огонь по турецкому судну в Эгейском море

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что огонь открыли "чтобы предотвратить столкновение". В российском ведомстве утверждают, что сейнер не отвечал на попытки связаться с ним.

Читайте такжеТурция обвинила в провокации российского моряка, вскинувшего на плечо ПЗРК в Стамбуле – СМИ

"В 9.03 мск (8.03 по Киеву) вахтенная служба корабля обнаружила на расстоянии около 1 тыс. метров турецкое судно, приближающееся к стоящему на якоре СК "Сметливый" с правого борта. Несмотря на многочисленные попытки "Сметливого" экипаж турецкого сейнера не шел на радиоконтакт с российскими моряками и не отвечал на специальные визуальные сигналы светового семафора и сигнальных ракет", - говорится в сообщении

Согласно сообщению, "при сближении турецкого сейнера с российским сторожевым кораблем на расстояние около 600 метров, в целях недопущения столкновения кораблей, по ходу движения турецкого судна на расстоянии гарантированного непоражения, было применено стрелковое оружие, - отметили в ведомстве. - Сразу после этого турецкое судно резко сменило курс и не выходя на контакт с российским экипажем продолжило движение мимо СК "Сметливый" на расстоянии 540 метров".

Как сообщал УНИАН, отношения между РФ и Турцией обострились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны. Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.