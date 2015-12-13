Инцидент в Эгейском море: Военного атташе Турции вызвали в Минобороны РФ
14:39, 13 декабря 2015Мир
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Военный атташе при посольстве Турции в Москве срочно вызван в Министерство обороны РФ в связи с инцидентом в Эгейском море.
Военный атташе Турции вызван в Минобороны РФ / function.mil.ru
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского оборонного ведомства.
"Заместителем Министра обороны РФ Анатолием Антоновым в Минобороны России вызван военный атташе при посольстве Турции в России", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, экипаж сторожевого корабля (СК) ВМФ России "Сметливый" открыл огонь из стрелкового оружия по турецкому сейнеру в Эгейском море.
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