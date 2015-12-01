За свои слова не отвечаем: В Кремле отказались доказывать связи Турции и ИГ

"Главное - это располагать информацией и использовать ее в работе, которая сфокусирована главным образом не на доказательстве чего-то, а на борьбе с терроризмом. Эта информация используется в борьбе с терроризмом", - цитирует слова Пескова Русская служба Би-би-си.

Напомним, ранее турецкий президент заявил, что власть не настолько бесчестна, чтобы покупать нефть у террористов.

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"Если это будет доказано, то наша национальная гордость потребует, чтобы я ушел в отставку", - сказал Эрдоган журналистам на международном климатическом саммите в Париже.

"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".