Эрдоган готов уйти в отставку, если будет доказана торговля нефтью с ИГ

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покинет свой пост, если появятся доказательства того, что Турция покупает нефть у боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

"Если это будет доказано, то наша национальная гордость потребует, чтобы я ушел в отставку", - сказал Эрдоган журналистам на международном климатическом саммите в Париже, передает Русская служба Би-би-си.

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"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы было продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".