Франция представила в ООН проект резолюции о борьбе с ИГ

Этот шаг - часть новой стратегии президента Франции Франсуа Олланда по координации действий международного сообщества для противостояния угрозе со стороны экстремистов, пишет Русская служба Би-Би-Си

Также по итогам встречи французского Совета безопасности Олланд распорядился увеличить интенсивность военных операций в Сирии и Ираке против "Исламского государства", говорится в заявлении Елисейского дворца.

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Планируется, что на следующей неделе лидер Франции проведет переговоры в Вашингтоне и Москве по поводу обеспечения безопасности и борьбы с джихадистами.

Ранее министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв призвал страны Европы объединиться в борьбе с терроризмом.