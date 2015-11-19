Франция представила в ООН проект резолюции о борьбе с ИГ
Франция представила в ООН проект резолюции о необходимости глобальной поддержки в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство", сообщает Елисейский дворец.
Этот шаг - часть новой стратегии президента Франции Франсуа Олланда по координации действий международного сообщества для противостояния угрозе со стороны экстремистов, пишет Русская служба Би-Би-Си
Также по итогам встречи французского Совета безопасности Олланд распорядился увеличить интенсивность военных операций в Сирии и Ираке против "Исламского государства", говорится в заявлении Елисейского дворца.
Читайте такжеВ Париже обнаружили машину, которую могли использовать террористы
Планируется, что на следующей неделе лидер Франции проведет переговоры в Вашингтоне и Москве по поводу обеспечения безопасности и борьбы с джихадистами.
Ранее министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв призвал страны Европы объединиться в борьбе с терроризмом.