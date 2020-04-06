CNN: В Нью-Йорке около 25% пациентов больниц с COVID-19 умирают

Медики объясняют, что дело даже не в том, что в больнице чего-то не хватает, а в природе новой болезни.

Отделения экстренной помощи. Проходит 40 минут. За это время у шести пациентов остановка сердца. Четверо из них умерли до того, как их забрали из комнаты.

Крик экстренного сигнала "код 99", который подает система тревоги в больнице, прозвучал еще пять раз за менее чем час после того, призывая врачей спешить к пациенту, которому нужна реанимация. Это не хаос, но для стороннего наблюдателя похоже на ад.

"Они очень больны, мы теряем их за мгновение. Настолько они больны", - сказала CNN врач Джули Исон.

"Они говорят с вами, а потом за считанные минуты вы уже впихиваете трубку в их горло, надеясь, что удастся установить систему вентиляции так, чтобы это действительно помогло", - добавляет она.

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Издание пишет, что такой есть правда о том, что коронавирус делает с тысячами американцев и, вероятно, сделает еще с тысячами. Никто этого не видел, потому что посетителей не пускают в больницы. Всем советуют оставаться дома. Журналистов CNN пригласили стать свидетелями событий в Университетском госпитале Бруклина в Нью-Йорке, который входит в структуру SUNY Downstate Health Sciences University. Все пациенты в этой клинике - это исключительно те, кто подхватил новый коронавирус. В городе три такие клиники по распоряжению губернатора Эндрю Куомо.

Количество людей, которые попадают в отделения экстренной помощи, меньше, чем до начала пандемии. Но это лишь потому, что все они страдают от COVID-19.

"Такие пациенты в худшем состоянии и уровень смертности среди них выше. Почти 25% пациентов, которые попали в больницу с вирусом, скончались", - сообщает CNN.

"Дело не в больнице, а в природе болезни", - сказал доктор Лоренцо Паладино. Сейчас в клинике нет людей со сломанными костями или кишечными инфекциями. Врачи видят только пациентов, которым трудно дышать, потому что они заразились коронавирусом, который стал причиной вспышки пандемии по всему миру. В Нью-Йорке вспышка приближается к своему пику. Врачи SUNY Downstate говорят, что каждый день пациентов становится все больше.

"Поток неумолим", - сказал Паладино.

И на отдых нет времени. Репортеры CNN видели, как работник больницы закрыл мешок с мертвым пациентом. Через 30 минут тела уже не было, а кровать, на котором оно лежало, было продезинфицированна. Здесь положили нового очень больного мужчину с кашлем и кислородной маской на лице. Из 400 людей в больнице, у которых подтвердили COVID-19, 90% были старше 45 лет, а 60% - старше 65. Но это не означает, что болезнь ограничивается только старшими людьми. Самый молодой пациент в больнице - 3-летний ребенок.

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"У нас есть несколько 20-летних пациентов, которые не привыкли видеть такое. Некоторые шокированы и просто плачут", - рассказал Паладино о пациентах, которые стали свидетелями того, что происходит в палате неотложной помощи.

"Они только что видели события после четырех кодов тревоги. Для них это что-то из "Анатомии Грей", не из реальной жизни. Такое не должно происходить у них на глазах", - сказал Паладино.

Врачи, медсестры и другой медицинский персонал стараются сохранять спокойствие, чтобы спасать жизни больных.

"Это то, на что мы подписались, правда не в таких масштабах", - сказала доктор Синтия Бенсон, которая вместе с Паладино работает в отделении экстренной помощи.

Врачи не привыкли к такому. Частота сигналов о том, что кто-то из пациентов перестал дышать, процент тех, кого не удается спасти от COVID-19, растет очень сильно и чрезвычайно быстро.

"Знаете, во время плохой смены может быть один или два сигнала, когда возникают такие эмоции и после которых думаешь, а все ли ты сделал, что мог. Думаю, тяжело эмоционально быть готовым к такому уровню заболеваемости, страданий и смертности за такое короткое время. Не думаю, что хоть кто-то из нас к этому готов", - сказал Бенсон.

94 пациента, которых привезли в SUNY Downstate с COVID-19 с начала пандемии, умерли. Больных в наиболее тяжелом состоянии подключают к системе искусственной вентиляции легких, потому что им трудно дышать. Эти машины стали чрезвычайно важными в битве с коронавирусом. Куомо заявил, что штату Нью-Йорк может понадобиться дополнительных 30 тысяч таких систем.

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"Но они - не магические лекарства. Паладино говорит, что шансы на выживание тех, кого подключили к машине вентиляции с COVID-19, очень низкие", - пишет издание.

Паладино был одним из исследователей, которые установили, что одна система вентиляции может обеспечить двух пациентов. Но по его словам, это не панацея, а лишь меньшее из двух зол на фоне нехватки аппаратов.

"Это всегда считалось временным решением на считанные часы, на самом деле до 12 часов, прежде чем региональная больница сможет нам передать дополнительные системы или когда запасные системы прибудут", - пояснил врач.

Исон добавляет, что нехватка машин - это полбеды. Другая половина проблемы - это нехватка специалистов.

"Это очень сложная процедура. И если ее выполнить неправильно, то последствия для пациента будут другими", - пояснила она.

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CNN сообщает, что умирает очень много людей, так много, что возле больницы в Нью-Йорке, в которой побывали журналисты, припаркованы два грузовика с морозильниками. Потому что в морге места нет. Администратор морга Майкл МакДжилликадди сказал, что, вероятно, придется заказать еще два таких грузовика.

"На самом деле это худшее, что я видел. Потому что когда речь идет о природной катастрофе, мы знаем, что получим. А здесь все происходит без остановки", - сказал он.

"Я пожарник-доброволец. Я вбегал в дома в огне, видел много аварий. И это пугает меня. Я боюсь за себя, за свою семью, за всех", - добавил он.