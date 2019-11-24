"Омерзительная восьмерка": названы имена ГРУшников, пытавшихся отравить болгарского бизнесмена

Болгарского бизнесмена попытались отравить предположительно сотрудники ГРУ тем же веществом, что и Сергея Скрипаля.

Восемь офицеров ГРУ РФ могут быть причастны к попытке отравления болгарского оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью яда "Новичок" в апреле 2015 года.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Жертвами отравления, которое произошло в апреле 2015 года, стали болгарский предприниматель, владелец оружейной компании "Емко" Эмилиан Гебрев, его сын и директор его фирмы. В организме Гебрева-старшего, утверждается в расследовании, обнаружены следы нервно-паралитического вещества типа "Новичок". Все трое мужчин почувствовали себя плохо, находясь в разных частях города, однако утром в день отравления они находились в офисе своей компании. Всех отравленных удалось спасти.

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По данным участников расследования, во время предполагаемого отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (оперативное имя - "Сергей Федотов"). Он также считается руководителем оперативной группы, которая пыталась убить в британском Солсбери Сергея Скрипаля.

Всего в операции, судя по всему, участвовали еще не менее семи сотрудников ГРУ Сергей Лютенко ("Сергей Павлов"), Петр Борисов ("Георгий Горшков"), Иван Терентьев ("Иван Лебедев"), Николай Ежов ("Николай Кононихин"), Алексей Калинин ("Алексей Никитин"), Даниил Капралов ("Даниил Степанов") и Владимир Моисеев ("Владимир Попов"). Последний может также быть ключевым организатором неудавшегося государственного переворота в Черногории.

Сопоставляя имеющиеся фотографии в российских базах данных (те, что еще не успели заменить) с фотографиями, которые ГРУшники делали при подаче на шенгенскую визу, в некоторых случаях можно убедиться, что под реальным именем и именем прикрытия действительно скрывается одно и то же лицо.

Авторы расследования утверждают, что в феврале 2015 года в Болгарию приехали трое сотрудников российского ГРУ: Федотов, Павлов и Горшков. После их отъезда их "сменила" другая группа, в которую входили Лебедев, Кононихин и Никитин. В начале марта их сменил Попов, а в мае того же года, уже после отравления, с Федотовым в Болгарию прилетел Степанов. Хотя россияне посещали страну под вымышленными именами, год и дата рождения оставались неизменными, что и позволило их отследить, пишут расследователи.

Кроме того Bellingcat пишет, что Попов (Моисеев) четыре раза приезжал в Болгарию в 2014 году.

Причина отравления Гебрева - пока она точно не ясна даже для самой жертвы.

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Компания Гебрева занимается экспортом вооружений, "но не в таких масштабах, чтобы это могло стать большой проблемой для Кремля". По словам самого Гебрева, которые цитирует The Insider, он поставлял вооружения Грузии во время военных действий 2008 года, но его оружие составляло не более 10 процентов от болгарских поставок этой стране. Он также утверждает, что ни прямо, ни косвенно не поставлял оружие в Украину после начала конфликта с Россией в 2014 году.

"По одной из версий, Гебрев стал мишенью ГРУ в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии", - пишут авторы расследования.

Der Spiegel задается вопросом, не являлось ли покушение попыткой любой ценой воспрепятствовать покупке Гебревым крупного оружейного завода.

Der Spiegel усматривает "очевидные" параллели между делами Скрипаля и Гебрева. В числе схожих мотивов немецкое издание называет неприязненное отношение к обоим пострадавшим в Кремле; то, что оба контактировали с опасным веществом; и то, что покушения едва не стоили им жизни.