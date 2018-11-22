СМИ назвали настоящее имя ГРУшника, причастного к попытке госпереворота в Черногории

Под именем "Владимира Попова" Владимир Моисеев регулярно летал в Европу, он бывал в Польше, Болгарии, Украине, Молдове и Сербии.

Журналистам удалось идентифицировать второго ключевого организатора провалившегося государственного переворота в Черногории, известного под именем "Владимир Попов", им оказался сотрудник ГРУ России Владимир Моисеев.

Биография Моисеева указывает на то, что Балканы были не единственным регионом, где он участвовал в операциях, говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat. Судя по всему, до этого он был задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдове по донбасскому сценарию, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.

На это имя ему был выдан загранпаспорт, и под этим именем он находился в розыске Интерпола.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, под именем Попова скрывается Владимир Николаевич Моисеев, родившийся 29 мая 1980 года. Его дата рождения и имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия.

Моисеев родился деревне Пивкино в Курганской области с населением менее 500 человек. Он учился в местной деревенской школе, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его, как и все, в звании лейтенанта.

Где-то между 2006 и 2009 годом он перебрался в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №48427, относящейся к спецназу ГРУ (45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения). В 2008 году этот полк принимал активное участие в российской войне против Грузии.

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Любопытно, что в той же войсковой части служил и второй "страховой агент" - Никита Минин, также засветившийся в черногорском перевороте: как писал The Insider ранее, именно на номер его телефона был забронирован номер в Белграде. В разговоре с The Insider Минин утверждал, что Попов работает с ним в журнале, посвященном морскому страхованию, но о том, что это его сослуживец по ГРУ - умолчал. Как и о том, что настоящая фамилия Попова - Моисеев (сам Минин пользуется своей реальной фамилией).

Похоже, до Черногории Минин и "Попов" сотрудничали еще в Украине. По данным The Insider, оба они были в Одессе в январе 2014 года, незадолго до начала всем известных событий. А в мае 2015 года коллега "Попов" общался по телефону с начальником "разведки ДНР" (а сегодня - главой "МГБ ДНР") Георгием Кондраниным.

В 2009 году Моисеев обрел свою вторую идентичность в лице Владимира Попова. Вплоть до 2015 года он с семьей проживал в общежитии при своей воинской части, на улице Матросская тишина. Затем его материальное состояние сильно улучшилось.

Судя по данным Росреестра, с того времени и по сегодняшний день Владимир Моисеев и его семья проживают московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным, причем свою квартиру от государства он получил всего на несколько месяцев позже Мишкина и Чепиги – в марте 2015 года. Учитывая, что Мишкин и Чепига получили свои квартиры как приложение к званию Героя России, можно предположить, что и Моисеев мог быть удостоен такой чести от Владимира Путина.

При этом в документах на имя "Владимир Попов" также значится некий московский адрес, но, как выяснил The Insider, там проживает пожилая пара, которая о Попове никогда не слышала.

Примечательно, что Попов-Моисеев имел две машины, одна - на имя Попова и другая - на имя Моисеева, и на обоих автомобилях висит множество неуплаченных штрафов (рискованно, ведь за долги перед государством можно получить от приставов запрет на выезд за границу в самый неподходящий для ГРУ момент). Кстати 3 из 10 неоплаченных штрафов на одну из машин относятся к нарушениям, совершенным неподалеку от штаб-квартиры ГРУ.

Моисеев под своим именем редко летал на самолете, обычно к себе домой, в Тюмень, зато под именем Попова он регулярно путешествовал по Европе как "фотожурналист" и "агент по морскому страхованию". В основном его путешествия касались Балкан, Кавказа и Турции. Он активно вел свою страницу "Вконтакте" под именем Попова, публикуя свои фотографии из разных европейских стран. Страницу он закрыл только в 2017 году, после публикации The Insider и Bellingcat расследования о нем. Также на имя Попова он зарегистрировал профайл и на mail.ru, где в 2012 опубликовал свою фотографию. Судя про заднему плану на фото, оно было сделано в Варшаве:

Любопытно, что в этот период его коллега по ГРУ Эдуард Шишмаков, с которым он позже будет организовывать переворот в Черногории, работал в Варшаве как военный атташе (и безуспешно пытался вербовать польских военных).

Перелеты Моисеева, которые он совершал с паспортом Попова, могут многое сообщить о его деятельности в Европе.

Так, например, в конце мая 2014 года он прилетел в Молдову, которая в тот момент готовилась подписать договор о Евроассоциации. Молдовская пресса сообщала, что тогда Поповым заинтересовались местные спецслужбы, так как он приезжал в Гагаузию, чтобы встретиться с местными сепаратистами и активистами, выступающими против ЕС. По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдове по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове. Позже, как сообщает пресса, двое россиян были на этом основании экстрадированы из страны.

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В Ростове Моисеев и правда бывал неоднократно, причем в 2015 году его попутчиком был некий Дмитрий Александрович Авдошкин, родившийся 12 февраля 1982 года. Человека с таким именем и датой рождения нет ни в соцсетях, ни в паспортной базе, зато этот же Авдошкин летал с Моисеевым в Молдову и обратно. Судя по всему, он и был тем вторым россиянином, экстрадированным из Молдовы.

Также по перелетам видно, что Попов неоднократно бывал в Болгарии. Между тем в прессе со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что телефоны с шифрованной связью, которыми пользовались черногорские заговорщики, были приобретены именно в Болгарии. Наконец в октябре 2016 года "Попов" отправился в Сербию, где в тот момент, согласно данным следствия, происходила подготовка неудавшегося переворота. Именно тогда местным спецслужбам удалось сфотографировать "Попова" в момент разговора с коллегой из ГРУ Эдуардом Шишмаковым (Широковым).

Шишмаков (Широков) и Попов остаются в розыске Интерпола, в то время как их третий коллега - Никита Минин - продолжает работать страховым агентом.

Напомним, 6 октября 2016 года власти Черногории объявили, что им удалось предотвратить попытку государственного переворота во время парламентских выборов. Черногорская прокуратура считает, что заговорщики, среди которых россияне, пытались сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва эти обвинения отрицает.

По делу о попытке переворота в Черногории проходят двое российских граждан - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, лидеры пророссийских партий черногорской оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также ряд граждан Сербии. Всех их считают причастными к попытке дестабилизации страны и захвата власти.