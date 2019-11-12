Правительство Польши во главе с Моравецким ушло в отставку

Выступая перед депутатами нового созыва Сейма, Моравецкий подвел итоги двух лет своего правления.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил в Сейме об отставке своего Совета министров.

Как сообщает Польское радио, выступая перед депутатами нового созыва, Моравецкий подвел итоги двух лет своего правления.

На заседании Сейма 9-го созыва присутствовал президент Польши Анджей Дуда.

Читайте такжеМексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии

Ранее депутаты избрали на должность маршала, то есть спикера Сейма представительницу правящей партии «Право и справедливость» Эльжбету Витек. Она получила 314 голосов, из которых 235 - голоса ее политической силы.

Также 12 ноября состоялось первое заседание верхней палаты польского парламента, Сената.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. Победу на них одержала правящая партия "Право и справедливость".