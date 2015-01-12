Защита братьев Навальных обжаловала приговор

Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев, передает ТАСС.

"Сегодня мы получили полный текст приговора, а также подали краткую жалобу на него, - сказал он, - Мы просим отменить вынесенный приговор и оправдать наших подзащитных".

Читайте такжеЕвропейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу братьев НавальныхАдвокат также добавил, что после ознакомления с текстом приговора защита намерена уточнить и расширить поданную жалобу.

Справка. 30 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, а его брата Олега - к такому же реальному сроку лишения свободы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». При этом суд постановил, что до вступления приговора в силу Навальный будет содержаться под домашним арестом.

31 декабря защита Навального обжаловала сохранения ему меры пресечения в виде домашнего ареста до вступления в силу приговора по делу «Ив Роше».