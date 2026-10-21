'Укрзализныця' запускает новые международные поезда: куда можно будет доехать

Один из флагманских поездов назвали в честь Михаила Грушевского, а остальные будут обеспечивать удобные пересадки на рейсы в европейские города.

"Укрзализныця" запускает международные поезда из Киева и Днепра в польские города Холм и Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в Facebook.

Флагманский поезд 23/24 Киев – Холм будет носить имя известного украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. В составе поезда – современные вагоны повышенного комфорта, построенные в Украине во время полномасштабной войны. Сам поезд по расписанию отправляется из Киева в 21:48 и прибывает в Холм в 08:08.

"Мы отдаем дань уважения вдохновителю украинского национального движения, соединяя два знаковых для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в УЗ сообщили о запуске других международных поездов:

31/32 Киев – Перемышль имеет удобную стыковку с поездом до Берлина, Праги, Кракова, Катовице, Вроцлава. Имеет остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове. Отправление из Киева в 21:30, прибытие в Перемышль в 8:19;

73/74 Днепр – Перемышль курсирует через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку, Львов. Отправляется из Днепра в 19:00, прибывает в Перемышль в 14:10. В это время пассажиры могут пересесть на поезд до Кракова, Варшавы, Праги, Мюнхена.

"Укрзализныця" – главные новости

Железнодорожная компания накануне осенних каникул продлевает маршрут поезда "Интерсити+" Дарница-Львов до Трускавца. В "УЗ" тогда отметили, что первый рейс обновленного маршрута состоится 23 октября. Билеты на него уже в продаже. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

С 16 октября в приложении УЗ появилась возможность просматривать среднее количество экстренных остановок и задержек для выбранного поезда. В компании пояснили, что взяли "усредненную статистику" за последние десять суток, чтобы данные были максимально актуальными.

С 20 октября "Укрзализныця" должна была отменить два поезда – № 79/80 Днепр-Львов и № 31/32 Запорожье-Перемышль из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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