Братьев Навальных признали виновными

09:13, 30 декабря 2014
Мир
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Замосковорецкий суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищениях в компании «Ив Роше».

REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 500 тысяч рублей штрафа.

Олег Навальный приговорен с 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

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