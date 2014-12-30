Братьев Навальных признали виновными

Как сообщает Радио Свобода, Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 500 тысяч рублей штрафа.

Олег Навальный приговорен с 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

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