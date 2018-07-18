"Вместо того чтобы противостоять Путину, Трамп лизал его сапоги" - британская пресса о заявлениях президента США

Британская пресса написала о том, что заявления Дональда Трампа на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции эквивалентны предательству национальных интересов США.

Британская пресса допускает, что пресс-конференция Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, скорее всего, запомнится как один из ключевых моментов президентства Трампа.

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В статье Financial Times говорится о том, что на пресс-конференции в Хельсинки Трамп неизвестно почему, начал выступать против своих американских критиков - от Хилари Клинтон до ФБР. "Подобные выходки выглядят плохо, когда Трамп это делает дома. Но на саммите с российским президентом, за рубежом, это эквивалентно предательству национальных интересов США", - считает газета. "Трамп нанес сразу несколько серьезных ударов по национальным интересам Америки. Его поведение в Хельсинки дало ясно понять, что он считает свое собственное политическое выживание и самообожание важнее какого либо верховенства права", - говорится в статье, передает Би-би-си.

Издание отмечает, что для Трампа все - от правды до верховенства права и достоинства США - играет второстепенную роль, а на первом месте - личные интересы. Бессвязные и эгоцентричные фразы президента также вновь поднимают вопрос, обладает ли он достаточными интеллектуальными способностями для того, чтобы занимать свой пост.

Контраст с самоконтролем (и глубоким цинизмом) Путина был удручающим.

Также газета отмечает, что саммит Трампа и Путина поднял вызывающие беспокойство вопросы о направлении американской внешней политики. Трамп прибыл в Хельсинки после ряда встреч с лидерами стран НАТО, во время которых он вел себя воинственно и делал неуместные замечания. Он даже назвал ЕС "противником" в том, что касается торговли. Он не употреблял подобных слов по отношению к России, назвав вместо этого президента Путина "хорошим конкурентом".

То, что Дональд Трамп не сказал публично, вызывает не меньшую тревогу, чем то, что он сказал. Он ни разу не упомянул военную интервенцию России на востоке Украины, не сказал ни слова про отравление людей "Новичком" в Великобритании и не вспомнил о четвертой годовщине катастрофы авиарейса MH17, сбитого российской ракетой.

В статье обозревателя по вопросам обороны и безопасности Криса Хьюза, опубликованной в Daily Mirror, говорится о том, что сейчас пелена должна спасть с глаз всех сторонников Дональда Трампа, если они не идиоты.

"Те, кто считает, что у Владимира Путина нет компромата на Трампа, смотрели какую-то другую пресс-конференцию, а не ту, что прошла в Хельсинки", - говорится в статье.

Там Трамп получил от Путина футбольный мяч, а взамен дал ему все, что тот хотел.

"Это было шансом противостоять деспоту, ведущему кровавую компанию против Запада. Путин организовал вмешательство в президентские выборы в США, нападение на Скрипалей, вторжение в Крым и бомбардировку Сирии ради того, чтобы укрепить поддержку со стороны собственного населения и сеять раздор за рубежом", - говорится в статье.

"Но вместо того чтобы представлять западную демократию и противостоять Путину, Трамп лизал его сапоги и унижал свои собственные спецслужбы. Это было беспрецедентным предательством", - пишет Крис Хьюз.

Он как бы просто сказал Путину, что тот может сколько хочет играть со своим "Новичком" и убивать людей на улицах британских городов.

Хьюз цитирует неназванного бывшего сотрудника британской контрразведки, который говорит, что шокирован словами Трампа против своей собственной страны, и напоминает о первых словах досье, составленного бывшим агентом МИ6 Крисом Стилом. "В досье говорится: "Российский режим культивировал Трампа, поддерживал и помогал ему не менее пяти лет. Цель этого: расширение расколов в западном альянсе. Бывший сотрудник российских спецслужб говорит, что у ФСБ достаточно компромата на Трампа после его визита в Москву для того, чтобы шантажировать его", - пишет Крис Хьюз.

Guardian публикует статью своего обозревателя Саймона Тисдалла в которой тот пишет, что проблему, которую представляет собой Трамп, может разрешить лишь Америка. "Это не трансатлантический вопрос. На данный момент европейцы в общем и целом понимают, с кем они имеют дело. Но это понимание не дошло до слишком многих американцев", - отмечает обозреватель.

Неподконтрольный Трамп - проблема, созданная в Америке, и лишь Америка может эту проблему разрешить. А остальной мир лишь наблюдает за происходящим, пишет Саймон Тисдалл.

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Кона Кохлина , в которой говорится, что после того, как стало ясно, что президент Трамп твердо намерен развивать свои личные отношения с Владимиром Путиным, также стало ясно, что нет никаких гарантий того, что США придут на помощь Великобритании или другим союзникам по НАТО в случае, если Россия продолжит свою политику дестабилизации стран Запада.

Кохлин отмечает, что благодаря Дональду Трампу мы теперь живем в эпоху непредсказуемости. Лучшее, что можно сделать в таких условиях - быть готовым к любому развитию событий, пишет Кон Кохлин.