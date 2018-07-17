Washington Post: Америка очень дурацкая страна, ведь так говорит Трамп

Американский президент слишком часто называет дураками союзников и чиновников своей страны.

Друзья-американцы, мы очень глупая нация. Об этом известно, потому что президент Дональд Трамп постоянно говорит, что Америка – «глупая страна». Это утверждение он повторил по меньшей мере девять раз со дня запуска своей предвыборной кампании. А сам он, как все теперь знают после саммита НАТО на прошлой неделе, «очень устойчивый гений».

Об этом на страницах Washington Post пишет обозреватель Дана Милбенк. Он добавляет, что чрезвычайно умный президент США утверждает, что его страной руководили «глупые люди», а американские законы тоже «дурацкие и коррумпированные». Американцев обманывали в торговле. Они были глупыми в отношениях с Ираком, Ираном, Китаем, Мексикой, Канадой, Европой и мусульманским миром. У Америки «самые дурацкие» иммиграционные законы. Среди многих глупых вещей в США Трамп называл членов Белого дома, ФБР, Национальную футбольную лигу, демократов и журналистов.

«Мы такие глупые!» - сказал Трамп группе доноров недавно. Они смеялись.

«Вы чувствуете себя по-дурацки, правда же?» - спросил он своих сторонников.

А наиболее «имбецильно» Вашингтон ведет себя в отношениях с Россией.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многим годам неразумности и глупости», - написал Трамп в Twitter перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Министерство иностранных дел России перепостило это обвинение Трампа против собственной же страны, добавив: «Мы согласны». Во время пресс-конференции после переговоров один-на-один с Путиным Трамп снова поднял флаг американского слабоумия.

«США были глупыми», - сказал он.

Но насколько? Автор иронизирует, что Вашингтон «безмозгло» критиковал Россию, когда она вторглась в Грузию и Украину. Он «идеотически» протестовал, когда Россия травила людей Великобритании. Как «тупак», он наказывал россиян за убийства правозащитников. Будто «баран», Вашингтон жаловался, когда Россия сбила пассажирский MH17 над Украиной.

«А потом, выставляя себя темными и полоумными, мы обвинили Россию во вмешательстве в наши собственные выборы. Стоя рядом с Путиным в понедельник, Трамп дал миру понять, насколько придурковаты люди, которые выдвигают такие суждения, включая кретинов из ЦРУ и идиоты из Комитета Сената по вопросам разведки», - пишет обозреватель, напоминая, как американский президент поставил пустые отговорки Путина выше выводов работы разведслужб США.

Автор напоминает, как Трамп называл «умными» Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Но при этом, говорил о глупости ЦРУ и Демократической партии, а еще называл «дурацким» расследование Роберта Мюлелра о вмешательстве России и американские выборы. Правда, иногда американскому президенту трудно убедить людей в своей позиции. Наверное, это потому, что «его окружают идиоты», - иронизирует Милбенк.

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Он напоминает, как в НАТО раздраженно отреагировали на угрозы Трампа вывести США из альянса, а вскоре после этого он еще назвал Евросоюз «врагом» Америки. Главе Белого дома Джону Келли было неловко, когда американский президент говорил о «подконтрольность Германии России». Впоследствии, Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за то, что она «испортила Brexit» и «не послушала его советов». Все это «глупости». Британцы начали смеяться над американским лидером, установив на улице Лондона огромную надувную карикатуру на него. Но «умный» Трамп решил, что это проявление симпатии.

«Если Трамп прав и он такой умный, каким должен быть, тогда это может означать, что американцы хотели именно того, что имеют сейчас: президента, который уничтожает альянсы, оскорбляет союзников, становится на сторону Путина против правительства США, игнорирует российские преступления и бьет по свободной прессе по всей Европе. В таком случае, если американцы действительно этого хотели, Трамп прав относительно нашего интеллекта. Как сказал однажды умный человек: дурак тот, кто действует как дурак», - пишет обозреватель.