Мировые СМИ о встрече Трампа и Путина: американец умолял Кремль о лучших отношениях

Западная пресса обрушилась с жесткой критикой на американского президента после вчерашней встречи с российским автократом в Хельсинки.

Незыблемой картинкой со вчерашнего американо-российского саммита в Хельсинки останется то, как президент Дональд Трамп стоял рядом с Владимиром Путиным и говорил о его «мощных» отрицаниях вмешательства России в американские выборы, которое обнаружили разведывательные службы США.

Так в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии издание Washington post. Добавить к этому еще одну безосновательную атаку на ФБР и поддержку дерзкого предложения Путина помочь Роберту Мюллеру в деле о российском вмешательстве в избирательный процесс, и станет очевидно, что Трамп встал на сторону Кремля против американских правоохранителей прямо на глазах у российского автократа и глобальной аудитории.

«Отказываясь признать очевидные факты о поведении России и унижая систему правосудия собственной страны, Трамп по-факту открыто вступил в сговор с криминальным лидером вражеской силы», - пишет издание.

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Про-республиканская газета Wall Street Journal тоже не стала на защиту президента США, отмечая, что детали частного разговора Трампа с Путиным в Хельсинки станут известны в ближайшие дни. Но пока можно сказать, что их совместная пресс-конференция была «личным и национальным унижением». Стоя рядом с диктатором, чье вмешательство в американские выборы так сильно навредили его президентству, Трамп даже не смог выдавить из себя слова о том, что он верит больше своим разведчикам, таким как Дэн Коутс, чем обладателю Кремля.

«Трамп также проявил слабость, что случалось не часто за время его президентства. На сцене именно он молил Путина о лучших отношениях, в то время как россиянин оставался холодным и основательным», - пишет издание.

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Однако, мягкость к хозяину Кремля, как это не парадоксально, лишь усложнит сближение Америки с Россией. Ведь теперь республиканцы и демократы объединятся в Конгрессе, чтобы ограничить дипломатический простор действий для президента.

Канадское издание Globe and Mail отметило, что представить успешную встречу президентов США и России в Хельсинки, которая бы пошла на пользу всем, на самом деле было не трудно. С нее должен был начаться тернистый путь Москвы из международной изоляции и из-под режима международных санкций. На ней должны были бы появиться решения и конкретные предложения, которые бы устранили страхи мира перед угрозами и агрессивным поведением России. Встреча должна была бы стать образцом дипломатии на высшем уровне. Но вчерашние переговоры Трампа с Путиным оказались совсем не такими.

Британское издание The Guardian пишет, что российский автократ уехал из Хельсинки победителем. Американский президент перед поездкой в Европу говорил, что его разговор с Путиным будет самым легким. И это удивило многих. Но если оглянуться на события последней недели сейчас, то станет очевидно, что это не был просто легкомысленный комментарий. Это было четкое намерение президента США. План простой: сначала жестко обойтись с НАТО, чтобы навредить трансатлантическим обязательствам, потом расшевелить ситуацию в Великобритании, чтобы навредить Евросоюзу, и наконец сыграть роль примирительного государственного деятеля на переговорах с президентом России. Проще говоря, дважды стать хулиганом и один раз поклониться.

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Издание пишет, что европейское путешествие Трампа пролило свет на его жуткое мировоззрение. Его стратегия нивелирует ценности, на которых держалась западная политика со времен победы над режимом Адольфа Гитлера. Это сознательное уничтожение послевоенной сети альянсов и стремления к установлению универсальных мировых стандартов. Это возвращение к эре, когда большие государства продвигали собственные интересы, а не интересы альянсов. А меньшие страны вообще не имели никакого значения. Международный порядок устанавливала военная сила. Только потому, что Россия мощная в военном измерении, Трамп возродил ее значение. Поэтому мировой порядок на основе международных ценностей и этики, установленный после 1945 года, приближается к своему концу, как и Холодная война в свое время.

Bloomberg замечает, что те, кто стали на защиту Дональда Трампа, правы, когда вспоминают, что республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама тоже хотели найти особый подход к России под руководством Владимира Путина. Так почему бы Трампу не попробовать самому добиться успеха там, где его предшественники провалились? Ответ на этот вопрос в том, что Трампу стоило бы сделать выводы из горького опыта других президентов США. Все они в конце концов приходили к одному и тому же выводу: если пытаться сотрудничать с Путиным, он наносит удар. Единственным утешительным результатом вчерашней встречи в Хельсинки издание называет то, что, несмотря на «позитивные волны» между двумя лидерами, они так и не объявили о заключении новых соглашений.

«Россия под руководством Путина - эквивалент геополитического яда. Ее надо держать в карантине, а не привлекать к сотрудничеству», - отмечает издание.