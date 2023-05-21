Россияне имеют проблемы с электрической частью системы управления ракет.

Российская Федерация способна производить около 50 ракет в месяц. Россияне наладили контрабанду элекронных чипов.

Как заявил политтехнолог и эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков в эфире информационного телемарафона, до начала полномасштабной войны россияне примерно производили 500 ракет в год, что примерно выходило 40-50 ракет в месяц.

По его словам, примерно через полгода с начала полномасштабной войны было распоряжение Путина, что надо производить 300 ракет в месяц. Но это распоряжение не было выполнено.

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"Тем не менее, примерно 50 ракет в месяц они производить способны. У них нет проблем с механической частью ракет. Эти ракеты, которые они производят, в том числе "Кинжал", не очень тяжелая ракета с точки зрения конструкции. Их начали разрабатывать еще 20 лет назад", - сказал он.

Эксперт отметил, что россияне имеют проблемы с электрической частью системы управления, но они наладили контрабандные сети и подставные фирмы для поставок чипов.

"Крупнейшими поставщиками являются Китай и Гонконг. Но Китай является транзитной территорией, и он поставляет американские чипы, которые закупают в разных компаниях по миру и перепродают их России. Эти чипы могут работать, но это не военные чипы. Они менее надежны, менее точны по конечному результату. Однако ракеты они продолжают производить", - добавил Кочетков.

Война в Украине - сколько ракет в России

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что несмотря на санкции РФ наладила производство ракет - ежемесячно 25 ракет "Калибр", две ракеты "Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и пять баллистических ракет "Искандер-М".

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Россия имеет возможности обходить санкции и получать технологические продукты, необходимые для изготовления ракет, но 11-й пакет санкций должен этому помешать.

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