Из этих 90 компаний "около восьми" зарегистрированы в Китае.

С новым пакетом антироссийских санкций Евросоюз введет ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают России обходить санкции.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDF. Она добавила, что ЕС серьезно настроен прекратить уклонение от санкций со стороны РФ.

"Поэтому в 11-м пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру. У нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкционный режим, то есть поставляют подсанкционные товары непосредственно в РФ из ЕС через третьи страны", – пояснила глава Еврокомиссии.

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Как уточнила фон дер Ляйен, из этих 90 компаний "около восьми" зарегистрированы в Китае. "Это не значит, что они китайские компании. Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", – отметила она.

Европейские санкции против РФ

Некоторое время назад стало известно, что ЕС серьезно настроен предотвратить обход антироссийских санкций. Для этого ЕС разрабатывал специальные меры. И теперь в рамках 11 пакета санкций впервые предложил новый механизм с третьими странами, помогающими поставлять в РФ товары двойного назначения.

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