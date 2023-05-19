Вадим Скибицкий отметил, что россияне бьют по Украине "свежими" ракетами.

Армия Российской Федерации исчерпала значительный запас ракет. Несмотря на санкции, Кремлю удалось наладить производство боеприпасов.

По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, найденные обломки российских ракет указывают, что их произвели в первом квартале текущего года.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц", - сообщил представитель разведки в комментарии РБК-Украина.

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Скибицкий указал, что россиянам "удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции".

Ракеты "Кинжал" - последние новости

Украинские воины по помощи установок Patriot доказали, что у Российской Федерации нет совеременных ракет. "Кинжалы", которыми так гордились в Кремле оказались не такими уж и несбиваемыми.

В время ракентной атаки в ночь на 16 мая укранская система ПВО сбила все шесть ракет Х-47 "Кинжал". Это уже не первый случай уничтожения этих российских ракет. Первый раз "Кинжал" сбили в ночь на 4 мая.

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