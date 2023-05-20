Советник главы ОП подчеркнул, что Россия хочет перевести войну в затяжной конфликт низкой интенсивности, а также имеет большие проблемы с ресурсами.

Россия имеет возможности обходить санкции и получать технологические продукты, необходимые для изготовления ракет. Но 11-й пакет санкций должен этому помешать и закрыть возможности для РФ получать хотя бы что-то.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала". По его словам, эта проблема сложная, но она постепенно решается.

"К сожалению, некоторые страны, особенно, периодически цинично и лицемерно говорящие слово "мир", ищут возможность обеспечить России посредничество в покупке различных технологий или продуктов двойного назначения. С этим активно работает Украина", - сказал Подоляк.

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Он отметил, что хотя Россия и продолжает изготавливать ракеты, их количество значительно меньше.

"Учитывая, что она гораздо больше теряет, чем может изготавливать. Мы вместе с коалицией хорошо истощаем военную промышленность страны-агрессора", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Россия хочет перевести войну в затяжной конфликт низкой интенсивности, а также имеет большие проблемы с ресурсами.

"Россия хочет иметь затяжной конфликт, но очень низкой интенсивности. Потому что у нее нет ресурса на затяжной конфликт высокой интенсивности. Нам не выгодно ни одно, ни второе. Но хочу подчеркнуть: в России нет неограниченных ресурсов. У России с ресурсами тоже огромные проблемы. Потому что страны постепенно отказываются давать возможность закупать через них различные продукты. А сама страна-агрессор не способна что-то изготавливать на современном уровне", - отметил Подоляк.

Война в Украине - сколько ракет у россиян

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий на днях заявил, что несмотря на санкции Кремлю удалось наладить производство боеприпасов. Россия ежемесячно может и, вероятно, изготавливает 25 ракет "Калибр", 2 ракеты "Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и 5 баллистических ракет "Искандер-М".

Глава ГУР Кирилл Буданов в феврале заявлял, что в РФ остались небольшие проценты от общего количества запасов ракет. По его словам, россияне в месяц производят меньше ракет, чем применяют в одном залпе.

В апреле Буданов отмечал, что пауза в ракетных обстрелах со стороны РФ связана с тем, что оккупанты накапливают ракеты для срыва наступательной операции украинских войск.

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