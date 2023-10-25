"Птичка" способна вести глубокую разведку.

Различные беспилотные летательные комплексы помогаю нашим военным уничтожать российских оккупантов на фронте. Среди военных дронов немало украинских разработок таких, как "Лелека".

Журналистка ТСН Маргарита Потапова побывала на фронте и пообщалась с операторами БПЛА "Лелека" на Бахмутском направлении.

Отмечается, что дрон может вести глубокую разведку даже под действием вражеских РЭБ. Благодаря БПЛА украинские военные уничтожили несколько российских пушек, из которых били по Силам обороны Украины на переднем краю.

Весит такой беспилотник 6 килограмм, а размах крыльев почти в два метра. Дрон очень маневренный и эффективный не только днем, но и ночью.

"Это - самолет, а не коптер. Он не стоит в воздухе, а постоянно движется. Здесь есть режим записи, есть режим передачи реального видео. Качество очень хорошее", - рассказал командир экипажа аэроразведки "Стив".

Операторы дрона всегда должны учитывать погодные условия, а также направление и скорость ветра, ведь это влияет на возможность управлять "Лелекой". Отмечается, что потеря "птички" в небе не мешает военным проводить разведку и корректировать артиллерию.

Дроны на войне против оккупантов - последние разработки Украины

Украинские изобретатели и инжинеры разрабатывают не только воздушные и морские дроны, но и наземные. К примеру, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил 30 сентября, что боевой робот "Лють" прошел полевые испытания.

Кроме того, Украина запустила серийное производство наземного дрона Ratel S, который ранее успешно прошел полевые испытания.

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