Во время сегодняшнего визита в Донецкую область президент Украины обсудил с военными их приоритетные потребности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из самых весомых задач необходимость увеличения производства украинских беспилотников.

Как украинский лидер отметил в своем видеообращении, сегодня, 14 августа, с самого утра он находился в Донецкой области, в расположениях боевых бригад.

"Вместе с генералом Богомоловым, командующим ОТУ "Соледар", пообщались с командирами бригад и батальонов - теми, кто в боях, - об их фронтовых потребностях", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что имел честь "наградить лучших, поблагодарить всех, каждую бригаду за храбрость, отвагу, результаты ради Украины".

"Всегда есть общая картина, есть отчеты по каждому направлению, по каждой бригаде. Но важно говорить с воинами напрямую, непосредственно об опыте войны тех, кто на позициях. Сегодня это были подробные, откровенные разговоры", - отметил глава государства.

Он указал, что речь шла о наступательных действиях Украины, о поставках в войска, о возможностях командиров, о том, какими эти возможности есть сейчас и какими они должны быть.

"Оружие и дефицитные снаряды. Ремонт техники. Острый вопрос - транспорт для эвакуации раненых и время эвакуации. Беспилотники - то, что применяет враг: "Ланцеты", "Орланы". И то, что нужно нашим воинам: от "Мавиков" до каждой второй системы беспилотников", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул: "Очевидно, что украинское производство беспилотников - "Лелек", "Фурий" и т.д., а также поставки от партнеров, все формы импорта должны расти, и это одна из наиболее весомых задач".

"Очень важно, чтобы все чиновники в системе обороны воспринимали эту задачу именно так, как о ней говорят на передовой. Беспилотники - это расходный материал, их должно быть столько, сколько надо, именно нашим воинам надо, чтобы спасать жизни и обеспечивать результаты в бою. Есть, что делать в этой сфере. Рано говорить, что якобы делается достаточно", - подчеркнул президент.

Зеленский приехал с визитом в ВСУ в Донецкую область

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил штабы бригад, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар". Он побывал на командных пунктах восьми бригад.

Кроме того, президент посетил передовой стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных украинских военнослужащих с Бахмутского направления.

Вас также могут заинтересовать новости: