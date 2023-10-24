Один такой "малыш" может нести противотанковые или минометные мины.

Украинский наземный робот Ratel S успешно прошел полевые испытания. Теперь будет запущено серийное производство.

Отмечается, что разработка создана украинскими специалистами в рамках Defense Tech-разработок Brave 1.

"Racel S несет противотанковые мины и боевой модуль. Таким образом, оператор может взорвать технику противника из безопасного места. Ratel S уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство",- сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсети Х.

Ratel S – это наземный робот-камикадзе, который предназначен для уничтожения вражеской бронетехники на поле боя. У него есть специальная ниша для противотанковой мины, а также он может использоваться с минометными минами, которые привязывают к платформе.

Роботизированная платформа может разогнаться до 24 км/ч, а дальность использования - 6 км. При этом без подзарядки он может работать до 2 часов.

Также Федоров и Ukraine Weapons Warfare опубликовали видео с испытаний этого робота.

Разработка дронов-камикадзе в Украине - робот "Лють"

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил 30 сентября, что украинский боевой робот "Лють" уже прошел полевые испытания.

Наземный дрон оснащен танковым пулеметом, камерой 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков.

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