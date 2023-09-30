Он вооружен танковым пулеметом и уже прошел полевые испытания

Украинский боевой робот "Лють" уже прошел полевые испытания. Машиной можно управлять дистанционно.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, разработка имеет танковый пулемет, камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков.

"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задачи. Например, штурмовать или оборонять позиции", - отмечает Федоров в своем Telegram-канале.

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Он продемонстрировал фото робота, отметив, что это готовый экспериментальный образец, который успешно прошел полевые испытания. По его словам, сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства.

"Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизни наших военных", - отмечает Федоров.

Международный Форум оборонных индустрий - последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, участие в котором приняли представители 252 оборонных компаний из более чем 30 стран мира сказал, что украинское оружие, произведенное совместно с международными партнерами, будет самой конкурентоспособной в мире после окончания полномасштабной войны.

На форуме министр обороны Рустем Умеров отметил, что видение оборонного ведомства заключается в том, чтобы разрабатывать мировой класс милитарных продуктов и услуг (речь идет об ОПК).

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