Великобритания отправит в Украину 14 танков Challenger 2. Военные ВСУ уже учатся управлять этими машинами.

В Великобритании продолжаются учения украинских военных на танках Challenger 2, На этой неделе наши танкисты быстро освоили управление этими танками.

Об этом пишет Минобороны Британии и публикует фото с учебного полигона.

"Великая Британия предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - добавили в британском ведомстве.

Видео дня

Танки Challenger 2 для Украины

Как сообщал УНИАН, 15 января Великобритания официально объявила, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Как известно, Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 до конца марта. По другой информации, танки должны поступить к лету.

Несколько дней назад украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2. Из соображений безопасности Минобороны Британии не может раскрыть график обучения украинских войск использованию танков.

Вас также могут заинтересовать новости: