В Великобритании продолжаются учения украинских военных на танках Challenger 2, На этой неделе наши танкисты быстро освоили управление этими танками.
Об этом пишет Минобороны Британии и публикует фото с учебного полигона.
"Великая Британия предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - добавили в британском ведомстве.
Танки Challenger 2 для Украины
Как сообщал УНИАН, 15 января Великобритания официально объявила, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Как известно, Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 до конца марта. По другой информации, танки должны поступить к лету.
Несколько дней назад украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2. Из соображений безопасности Минобороны Британии не может раскрыть график обучения украинских войск использованию танков.