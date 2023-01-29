Появилось первое фото защитников после прилета в Британию.

Украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2.

"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в Twitter британского Минобороны.

Ведомство опубликовало фото с украинскими военными, когда они выходили из самолета.

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Передача танков Challenger 2

В начале года в СМИ появилась информация о том, что Великобритания хочет передать Украине танки Challenger 2.

Уже 15 января Лондон официально объявил, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Как ранее сообщал УНИАН, британские военные думают, как предотвратить попадание в руки российских оккупантов технологий в случае захвата подбитых Challenger 2 на войне в Украине.

СМИ писали, что на Западе есть логистические трудности с передачей танков Leopard 2 и Challenger через различную материально-техническую базу машин.

Как известно, Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 до конца марта.

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