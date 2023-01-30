Из соображений безопасности Минобороны Британии не может раскрыть график обучения украинских войск использованию танков.

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 к лету.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес, рассказывая о военной помощи Киеву на Sky News.

"Это будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - заявил он.

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По словам британского министра, из соображений безопасности он также не может раскрыть график обучения украинских войск использованию танков. Однако, он сказал, что оно начнется с обучения индивидуальном управлению машинами, а лишь потом перейдет к ведению боя в строю.

Танки для Украины

Как заявил министр обороны Алексей Резников Украина ожидает, что обещанные западные танки появятся на поле боя уже в марте.

Стоит добавить, что раньше британские власти утверждала, что танки Challenger 2 поставят в Украину до конца марта. Известно, что украинские танкисты уже прибыли в Британию для обучения.

Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта.

С тем Польша обещает поставить Украине танки Leopard уже через несколько недель после окончания курсов подготовки экипажей к ним.

Главным разочарованием остаются сроки поставки танков Abrams. Обещанный 31 танк поступит нескоро - через несколько месяцев.

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