Уже на следующей неделе начнутся учения ВСУ.

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 к концу марта.

Об этом сообщил глава департамента по закупкам Минобороны Великобритании Алекс Чок в комментарии Sky News. Уже на следующей неделе начнется обучение украинских военнослужащих работе с этими танками, сказал он.

"Намерение состоит в том, что это (прибытие танков в Украину - УНИАН) будет в конце марта, а сейчас будет действительно важная программа обучения, не только для экипажей танков, которые будут управлять ними, но и для тех, кто будет нести ответственность за их содержание", - сказал Чок.

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Он заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в переходе от сопротивления армии РФ к ее изгнанию с территории Украины, а также приветствовал заявления правительств Германии и США о том, что они передадут стране свои танки.

"Наша сплоченная решимость может оказаться и будет решающей. В 2023 году мы полны решимости как никогда. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Чок.

Танки Challenger для Украины

В начале года в СМИ появилась информация о том, что Великобритания хочет передать Украине танки Challenger 2.

Уже 15 января Лондон официально объявил, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинских военнослужащих будут одновременно обучать обращению и с американскими БМП Bradley, так как они с Challenger 2 дополнят друг друга в бою.

О новом пакете помощи, в который вошли бронемашины Bradley, США объявили 6 января. Также Украина получит самоходные гаубицы, бронетехнику, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины и боеприпасы.

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