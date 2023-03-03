Президент Украины анонсировал, что вскоре Украина сможет сформировать свою "танковую армию".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре ВСУ смогут сформировать свою "танковую коалицию" и назвал другое оружие, которое является первоочередной потребностью для военных на фронте.

Как отметил украинский лидер во время пресс-конференции со своими латвийским коллегой Эгилсом Левитсом во Львове, главный приоритет - это артиллерия и снаряды.

"Артиллерия - это номер один из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей. Также и самолеты. Дефицит с самолетами, нужно начать тренировку. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, что наши партнеры из Латвии, и также Литвы, и Эстонии могут нам помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", - заявил Зеленский.

Также президент уверен в том, что Украина вскоре получит свою танковую армию.

"Мы получим танковую армию. Абсолютно уверен в этом. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы, наши ребята учатся, скоро все будет. Но, в то же время, есть соответствующий дефицит. Вам просто нужно закрыть все эти дыры, вот что может нам помочь. И верить в победу, как верим мы. И тогда мы одержим победу", - сказал президент.

Зеленский составил США новый "список желаний" для ВСУ

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей встречи с председателем Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и американскими конгрессменами, посетившими Киев 21 февраля, пообещал через них предоставить специальный "список желаний" США относительно того оружия, которое в первую очередь нужно ВСУ на фронте.

В этом контексте лидер страны поднял вопрос о предоставлении американских истребителей F-16, которые, по словам Зеленского, значительно бы помогли ускорить поражение РФ в Украине. По данным издания CNN, сейчас в кулуарах Сената США среди республиканских сил начинает формироваться отдельный план действий по оружию, которое Вашингтон может передать Украине.

Ранее переговоры по этому поводу Зеленский также провел с главой США Джо Байденом. Однако разговор завершился неутешительно - Байден все еще против передачи самолетов F-16 Украине.

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