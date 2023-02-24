F-16 - это вопрос долгосрочной защиты Украины, отметил Салливан.

Между президентами США и Украины состоялся разговор, посвященный, в частности, нюансам поставки ВСУ современных американских истребителей F-16.

Как сказал советник Байдена Джейк Салливан в ходе дискуссии, организованной к годовщине начала войны телеканалом CNN, запрошенные Киевом истребители не могут сейчас оказать должного эффекта в приближающемся контрнаступлении Украины.

"F-16 - это вопрос не краткосрочной борьбы. F-16 - это вопрос долгосрочной защиты Украины, и это разговор, который состоялся между президентом Байденом и президентом Зеленским", - ответил Салливан.

CNN отмечает, что Байден пока отказывается удовлетворить просьбу Украины о F-16 из-за неразвязанной диллемы: как далеко можно зайти в помощи Украины, избежав при этом прямого столкновения между Западом и Россией.

Истребители для Украины - мнения стран Запада

Публичные дискуссии о передаче Украине современных западных истребителей продолжаются в Европе и США в течение последних нескольких месяцев.

Впрочем, "Рамштайн"-9, который, по мнению ОП и Минобороны, должен был быть "авиационным", пока никаких четких ответов относительно самолетов не дал. Сейчас Запад сосредоточивается на отправке ВСУ танков и дальнобойной оружия, а также на ускорении производства боеприпасов.

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением", добавив, передача Варшавой F-16 одновременно создаст проблему для ВВС Польши.

Передавать свои истребители уже отказались Швеция и Бельгия.

Чтобы заменить весь свой парк советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

10 февраля стало известно, что Украина подала официальный запрос Нидерландам о поставке истребителей F-16. Сейчас он находится на стадии обсуждения правительства.

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